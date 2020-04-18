疫情下中大停課停宿　校友發現一家大細校園內紮營：受歡迎過塔門

新冠肺炎（COVID-19）感染個案雖有回落迹象，不過港人「抗疫疲勞」似乎到達臨界點，人人趁假期好天氣外出「抖抖氣」，反而令人擔心引發下一波爆發。近日有網民發現，有一家大細在中文大學校園內紮營嬉戲，質疑對方無視校方勸告，相關帖文引來一眾學生及校友熱議。

有網民發現有一家大細在中文大學校園內紮營嬉戲，引來一眾學生及校友熱議。（fb專頁「CUHK Secrets」圖片）

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有網民投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，直指疫情期間校方考慮到學生安全，「建議本地宿生唔好住宿，但可以任人全家大細喺書院範圍露營」。相片可見，有人帶同年幼子女於中大聯合書院胡忠圖書館對出一處草地玩耍，更於樹下設置小型帳幕，未知是作休息之用或是直接於該處露營。

相片引來一眾學生及校友討論，有人批評相關人士於非常時期到校園紮營玩耍屬高危行為，「唔知咩叫失禮死人，睇呢種所謂熱愛大自然嘅特殊品種就明」、「喺學校露營，仲受歡迎過去塔門」。

有學生指曾在新亞書院「圓廣」目擊有操內地口音人士「喺度露宿」，呼籲同學可向保安組反映。（fb專頁「CUHK Secrets」圖片）

不過亦有人指出，校園內有供教職員居住的宿舍，如相中人只是於居所附近稍作玩耍則可以體諒，「住聯合苑十五苑嗰啲樓下其實得石屎停車場，中大嘅草地就真係等於佢地嘅公園仔，吊頸都要抖抖氣啦」。

有學生直指遇過類似情況，指曾在新亞書院「圓廣」目擊有操內地口音人士「喺度露宿」，呼籲同學可向保安組反映，「見一次舉報一次」。有校友則分享「經驗」，稱曾在百萬大道「起咗個營，半夜就俾保安組勸要收返走」。

此外，有校友表示校方保安未能阻止校園內的不當行為，甚至批評保安只會循例檢查證件，其他進入校園的人卻沒有理會，「淨係識放街外人入嚟」。有人則指曾試過周末回校時，發現「幾個小學生高速喺百萬大道踩單車，仲要上埋『飯煲』啲樓梯叫囂」，向保安反映後對方只無奈稱「查過後話帶住細路踩單車嘅大人係校友」，不禁生氣稱：「校友唔係大晒，大學有規矩，唔係你哋鍾意做咩都得。」

就校內是否有人露營一事，香港中文大學回覆《香港01》查詢，表示為應對新型冠狀病毒疫情，校內遊覽設施暫停對外開放，同時大學正實施出入管理措施。如進入校園，教職員及學生須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或校友信用咭以證明身分。未能提供以上資料的人士，校方表示須向保安人員登記身分證明資料，以進入校園，惟校方保留拒絕遊覽人士進入校園的權利。

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