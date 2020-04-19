美國白宮高級顧問出醜　疑錯解「COVID-19」為新冠病毒第19個版本

新冠肺炎席捲全球，疫情仍未受控令多國政府非常煩惱，美國超越最先爆發疫情的中國，成為確診個案最多的國家，但白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）似乎對新冠病毒沒有基本認識，上周更疑於電視節目中誤解「COVID-19」為病毒的第19個版本，幾乎成為國際笑話。

白宮高級顧問康韋上周受訪時疑將「COVID-19」誤當為新冠病毒的第19個版本，引起網民熱議，惟她本人及白宮官員事後均作澄清。（霍士新聞截圖）

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被認為是美國總統特朗普「親信」的白宮高級顧問康韋上周接受霍士新聞訪問時，打算批評世界衞生組織於處理新冠肺炎疫情上欠缺準備，惟她一度稱「This is COVID-19, not COVID-1, folks.（各位，這是COVID-19，不是COVID-1）」，疑是將「COVID-19」誤當為新冠病毒的第19個版本，暗示世衛處理過之前18個版本的病毒，應當有足夠資料作準備，引起網民熱議。

康韋於Twitter發文，反擊指自己知道「19」是指年份；白宮官員亦發聲明強調康韋「很清楚」病毒名稱的意思。（霍士新聞截圖）

不過有網民發現，康韋於節目完結後30分鐘，再接受另一主持人訪問，期間曾明確指出「這被稱為COVID-19，因為那是年份。這不是COVID-20，是COVID-19」，認為她並非誤解病毒名稱。

康韋一向被認為是美國總統特朗普的「軍師及親信」。（資料圖片）

康韋事後於Twitter發文，反擊指自己知道「19」是指年份，「我每天都在專責小組中，我的觀點是：世衛數十年來從美國獲得數十億美元的援助，它應該看到這疾病有大流行的風險，並應該向世界誠實交代」。而白宮官員亦發聲明指，康韋「很清楚『19』是指年份」，強調她從未提到「另外18個版本的新冠肺炎病毒」。

根據世衛資料，「COVID-19」全名為「Coronavirus Disease 2019／2019年冠狀病毒病」，當中「19」代表2019年，意指病毒於2019年被發現；而「CO」及「VI」分別代表Corona及Virus，即冠狀病毒；「D」則是Disease，即病症的意思。