台「最美藥師」馬尾辮專心分口罩　網民大呼受不了　IG極速流出

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新冠肺炎（COVID-19）疫情下，台灣實行口罩配給以健保卡到銷售點如藥房就可登記購買。早前網上流傳一張「美女藥師火辣裝扮包口罩」的照片，令網民們都十分震撼，更直言「想去買口罩」。近日有人成功找出該名美女藥師的IG，當中美女藥師亦大方回應大家的支持。

最先流傳的「最美藥師」照片是這一張，專注工作的眼神令人着迷。 （IG「yannnnn_9」圖片）

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早前網上流傳一張美女圖片，當中可見她身穿黑色緊身連身短裙，並披上白色外袍，紮起一條All Back馬尾辮，再戴上手套和口罩，把一批口罩分成散裝，讓有需要的民眾可以購買，圖片還配上文字「防疫視同作戰，都要好好戴著口罩勤洗手唷」。

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然後「最美藥師」當事人公開回應。 （IG「yannnnn_9」圖片）

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雖然口罩遮住了樣子，不過女子專心的表情足令網民封她為「最美藥師」，大叫「受不了」，希望可以見識到她的真人。網民們的希望沒有落空，很快就有人找到她的IG，令大家都一飽眼福！

「最美藥師」爆紅後，當事人（IG：yannnnn_9）亦有公開回應。她首先澄清自己其實只是一名藥師助理和學生，跟大家一樣都只是平凡人，有正常的日子要過，仍然繼續上班上學「做好我份內的事」。至於網民們的留言評論「有好有壞」，希望大家都可以理性評價，感謝大家的關注，亦說「大家都辛苦了」。

同場加映！（香港01製圖）

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