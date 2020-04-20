【新冠肺炎】受感染後遲遲未有病徵　紐約州女子傳染同住17子女

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

美國紐約州彭菲爾德鎮（Penfield）女子延奇克（Brittany Jencik）在5個星期前感染新型冠狀病毒（COVID-19），但沒有出現病徵，導致連累同住的17名子女全部染病，全部要接受隔離，僅一名非同住的孩子倖免，至今她仍弄不清楚自己是如何被傳染。

延奇克育有18名子女，部份是領養的，當目睹子女逐一出現病徵，她才驚覺自己遭到感染。她估計是在5個星期前染病，惟一直懵然不知，直到後期才感到嚴重不適，「這實在恐怖！我比他們較早出現徵狀，很害怕有生命危險，那種恐懼是前所未有的。」

大概在一個月前，延奇克一家人已開始自我隔離，如今眾人已逐漸康復，稍後將可解除隔離。然而，延奇克很擔心病毒殘留在家中，故找來專業人士幫忙消毒，「清潔家居是必定要做的工作，我只想盡力在保護所愛的人。」

+2

目前最令延奇克擔心的是康復後再次受感染，事關患者康復後是否有免疫力，以及免疫力可維持多久仍是未知數。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時數據，截至4月19日，美國累計742,442宗確診個案，共39,291人不治，其中延奇克一家所在的門羅縣（Monroe）有1008宗確診個案，68人死亡。

▼疫情下的美國

+6
+5
+4
【新冠肺炎・美國】紐約疫情數字逐步下降　州長稱好日子仍未來臨
【新冠肺炎】紐約州、意大利疫情漸現曙光　病歿人數創近日新低
【新冠肺炎】紐約州留醫人數持續減少　州長與特朗普隔空交火
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。