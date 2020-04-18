【新冠肺炎】紐約州留醫人數持續減少　州長與特朗普隔空交火

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）4月17日表示，當地的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續穩定，留院人數繼續減少，他同時認為聯邦政府需要向紐約提供更多撥款協助抗疫。

科莫稱，州內不少確診新型肺炎的病人開始康復出院，因此住院率毫無疑問地減少。不過他提到在過去24小時有630人不治，比上一日的630人喪生稍為回升。

總統特朗普（Donald Trump）在16日宣布分階段重開經濟活動的指引，科莫認為當地都期望可以恢復正常生活，但他指當地需要擴大病毒測試規模，避免感染率上升。因此他會簽署行政指令，要求州內的公私營實驗室優先處理新型病毒測試。

科莫亦指出，擴大測試規模需要聯邦及州政府之間的合作，但提到華府雖通過三份緊急撥款法案，但紐約州至今一分錢都分不到。而特朗普在同一時間於Twitter批評科莫，叫對方「少投訴，多做事」，並指聯邦政府為當地提供大量呼吸機等物資，以及派人協助測試等。

對於特朗普的批評，科莫隨即在記者會上回應，稱感謝對方派醫療船到當地，指這是總統的責任，並指地方和聯邦政府仍需繼續合作抗疫。不過他表示，特朗普一直不滿紐約州要求的醫院病床數目過多，其實是根據疾病控制和預防中心（CDC）的推算數字。科莫亦說，無需由總統提醒自己是州長的身份，更認為對方「如果在家中看電視，不如起床上班」。

科莫亦強調，憲法賦予州長決定重開經濟的權力，批評特朗普「甚麼都沒做過」。