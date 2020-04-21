【婆媳關係】老公主動幫手洗晾衫　奶奶不滿話新抱：搞壞老公身體

一家人同住，分擔家務是自然不過的事。不過，台灣一名人妻日前發文大呻，指奶奶早前見到兒子幫忙洗晾衣服時，即拉着她「教導」一番。原來奶奶認為兒子上班辛苦，她作為妻子應該體諒，更稱兒子幫助做家務會「搞壞身體」，令妻子非常不滿，忍不住問「這是甚麼神邏輯？」

台灣人妻發文抱怨，指奶奶看到兒子幫助做家務，竟以「會搞壞身體」為由告誡她。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主聽過奶奶的話不禁「翻白眼」，感到生氣又無奈。（《BB來了》劇照）

奶奶又乘勢提醒她，指上班已很忙碌，如下班也要幫忙做家務，「這樣身體會搞壞，老公身體搞壞了，辛苦的是你喔，不要說我沒有提醒你」，令樓主既生氣又無奈，不禁抱怨：「身為媳婦的我瞬間白眼已經翻到北極圈，原來男人洗衣服晾衣服會身體不好，這是甚麼神邏輯？」她又指，奶奶「溫馨提醒」後，過了數分鐘便「很大聲的叫我趕快把衣服拿去洗」。

帖文引來網民熱議，不少同為媳婦的網民留言直指感同身受，「就是有這種思維的老人家，才養出一堆豬隊友還很自豪」、「什麼年代了？幫忙做家事不是應該的嗎」。亦有網民分享經歷，表示改變不了上一代就從下一代着手，從小教導孩子正確價值觀，「我都訓練我的兒子做家事，我給他的觀念是：家事不是一個人的事，家事不是女人的事。幫老婆做家事，這是一種愛的行為表現，幫忙分擔家事可以增進彼此的感情」。

同場加映：另一台女遇上超迷信奶奶

+ 11 + 10 + 9