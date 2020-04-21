22歲韓女星金律喜陀雙胞胎暴升至83kg　公開妊娠紋巨肚照感動網民

作為偶像組合的「門面擔當」，要一直保持好身材是必需的事，不過韓國女團LABOUM成員、22歲女星金律喜卻甘願為一對雙胞胎寶寶，犧牲窈窕的身型，體重曾一度暴升至83公斤，她近日在YouTube頻道公開辛苦懷胎的過程，並掀起上衣讓即將臨盆、滿佈妊娠紋的巨肚，令網民不禁心痛嘆「媽媽真偉大！」

金律喜現為3孩之母，不時都在社交網站分享生活照。（金律喜IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

金律喜於2018年奉子成婚，嫁給現年27歲男團FTISLAND成員崔敏煥，同年5月誕下大兒子，去年8月兩人宣布再度有喜，雙胞胎女兒雅允、雅琳於2月平安出世，榮升一家5口幸褔家庭。

金律喜在YouTube分享懷孕心路歷程 ↓↓↓

+ 3 + 2

不過幸褔的背後，雙胞胎媽媽過得並不容易。她日前開設了YouTube頻道「律喜的家（율희의 집）」，跟網民分享她們的生活趣事。其中一段影片公開了懷孕胎的心路歷程，指陀着雙胞胎時體重一度暴升到83公斤，生完後已回落至67公斤，但揚言「還有12公斤要減」，而且體重問題讓她有些憂鬱。

+ 14 + 13 + 12

她在影片中亦曬出即將臨盆的巨肚照，不僅妊娠紋清晰可見，肚子體積大得驚人，不少網民看完都感嘆「你真的很偉大啊！」但亦有人讚「陀巨肚的媽媽都是美麗的」，又大讚她勇敢，竟在鏡頭前展示巨肚，「從沒看過韓國女團偶像會願意這樣做」。