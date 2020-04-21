【恐怖命案】隔離在家　美國男弒父再肢解　衝入商店叫：我吃了他

美國發生一宗駭人的弒父案，一名26歲男子殺了父親，更把他肢解進食，之後男子血淋淋地衝進商店，大叫「我吃了他」，店員見狀馬上報警，警員其後在男子寓所發現其父被肢解的屍體。

艾哈邁德走進紐約布鲁克林的一家乾果店，聲稱自己不但殺死了他的爸爸，更吃了屍體的一部分。(Gofundme圖片)

現年26歲的男子艾哈邁德（Khaled Ahmad）本月15日凌晨4時許，鮮血淋漓地走進紐約布鲁克林的一家乾果店，聲稱自己不但殺死了他的爸爸，更吃了屍體的一部分，店員大驚馬上報警。

警察到場拘捕艾哈邁德，並把他帶回寓所，警方在屋內發現57歲父親伊曼（Imad Ahmad）的屍體，有警員透露「他的父親遺體被嚴重肢解」，遺體兩條手臂沒了，身上還有多處刀傷。

據了解，兩父子本來是在家進行隔離，艾哈邁德現被控謀殺與持有武器等兩罪，他亦被送到醫院進行精神評估。

警方在屋內發現57歲父親伊曼（Imad Ahmad）的屍體。(網上圖片)

經過調查發現，艾哈邁德曾有4次暴力紀錄，2月15日他因持刀被父親發現，把他送往醫院。去年9月25日他也曾在籌款網頁GoFundMe抱怨紐約生活壓力高，衛生環境不佳，到處都有蟑螂，希望籌款回到巴勒斯坦，因為他在那兒度過了快樂的童年，不過最後並沒有人向他捐款。