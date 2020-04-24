【DSE 2020】恒生「夠薑蔥」推IG Mock Exam　網上陪你互動操卷

2020年DSE即將開考，新冠肺炎（COVID-19）疫情不但令考生們提早迎來last day，連好好與同學道別的機會也沒有，更嚴重影響溫書進度和考mock安排，大大增加壓力。不過辦法總比困難多！有冇諗過玩instagram也可以考模擬DSE，足不出戶都能操卷？恒生銀行旗下的ig帳戶「夠薑蔥 GO!GingerOnion」，貼心陪伴應屆DSE考生，幫一看就眼瞓的題目內容換上同學熟悉的明星名或潮流用語，兼提供答案和解題，令最後衝刺時間也能輕鬆預備！

應屆DSE考生在新冠肺炎疫情中開考，不少人擔心操練太少試卷會影響成績。（資料圖片）

應屆DSE考生面對疫情，考試日子一改再改，加上被迫留家抗疫，承受的壓力非一般人能夠明白，恒生銀行專為年輕人而設的ig帳戶「夠薑蔥GO!GingerOnion」明白同學面對DSE倍感憂累，決定推出第一屆「#InstaMockExam」，透過instagram用輕鬆方式溫書兼打氣。

不少科目都要考MC（選擇題），「夠薑蔥」團隊請教補習社老師，根據歷年試卷，於數學、經濟、生物和地理4科中，選出多條選擇題，無論同學仔讀文、理或商科，都可齊齊操卷。

做得多past paper也會悶，「夠薑蔥」貼心將睇見就眼瞓的題目內容改為同學仔熟悉的明星名及潮流牌子，如用韓星舉辦簽名會的例子放到數學題中，令同學寓溫書於娛樂！就算唔識或答錯亦無問題，ig post內會提供正確答案及解題，看過後自然能加深印象，再遇同類題目就能輕鬆KO！

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進入最後衝刺階段，溫書及減壓對臨場表現同樣重要！「夠薑蔥」不但提供模擬MC題目，更找來Mirror成員Tiger邱傲然及Edan呂爵安為考生們打氣，希望每位同學仔都能安心應付公開試。

「夠薑蔥 GO!GingerOnion」是恒生銀行去年推出的嶄新社交平台，以培育年青一代的發展潛能、增強自信心為重點，透過有趣方式及富啟發性的線上內容，同時於線下提供不同的生活體驗及活動與同學互動。

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