DSE考生搭觀塘紅Van跌銀包　內有身份證、一個月生活費望能尋回

尋銀包注意！有本屆文憑試考生在油塘區小巴站貼出尋物啟示，指日前乘坐觀塘紅色小巴時，遺漏了一個淡粉紅色銀包，當中有500至700元現金及身份證等，除了擔心遺失身份證對下月文憑試帶來不便外，銀包本身亦很有紀念價值，故希望如有好心人拾獲可以聯絡他。

有DSE考生於3月21日下午乘搭觀塘紅Van，意外遺失銀包，望好心人拾獲歸還。（fb「油塘之友」圖片）

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網民在fb群組「油塘之友」發文，指自己在小巴站發現這張告示，希望街坊可以幫忙留意。啟示寫道，該名文憑試考生於3月21日下午6時乘坐「官塘」紅色小巴，在車內遺漏了一個淡粉紅色銀包，當中有500至700元現金，是考生下月的交通膳食費，「這個金額對於學生而言真的不少」。

銀包內另有身份證、英皇教育學生證、數張即影即有照片、器官捐贈卡及小量硬幣等，而且「銀包本身是一個好重要的人送畀我」，故希望大家拾獲後聯絡他。

不少網民都紛紛幫忙轉發，祝褔他能找到失物，有人則建議「試下等返嗰個小巴司機問下佢」。