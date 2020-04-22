戀愛真人騷相識拍拖1年　日本16歲高中生懷孕　父為17歲YouTuber

16歲仍是在學年齡，但日本女高中生重川茉彌已成為媽媽，她是戀愛真人騷節目《今天開始愛上你》的班底之一，近日宣布已懷孕8個月，而孩子的爸爸是在節目中配對的17歲男友YouTuber前田俊，消息震驚不少日本網民，有人擔心他們太年紀太輕，有人則祝福他們。

前田俊亦在Twitter發布了親吻重川茉彌肚子的照片和他們的合照。(maeda__shun twitter圖片)

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重川茉彌在Twitter公布懷孕8個月的消息，並貼出多張超音波照片，孩子的爸爸是之前在節目配對的17歲YouTuber前田俊，她稱自己很健康，已經和前田俊一起生活，並將於6月登記結婚。

前田俊亦在Twitter發布了親吻重川茉彌肚子的照片和他們的合照，他說剛知道女友懷孕時，初時也很不安害怕，這是和茉彌之間誕生的生命，兩人有共識要好好地撫養孩子，也跟雙方家長溝通，「做好承擔孩子和茉彌人生的責任，家長也決定支持」，不論以後會多辛苦、意見不同，但是都會盡全力支持茉彌和孩子。

重川茉彌在真人騷節目認識YouTuber前田俊，兩人3月才交往一年，不過已極速懷孕結婚。（重川茉彌ig圖片）

重川茉彌就讀中學但也是一名模特兒，她在真人騷節目認識YouTuber前田俊，兩人3月才交往一年，不過已極速懷孕結婚。

不少網民得知消息後，有人恭喜他們，不過也有很多人擔心他們有沒有能力照顧孩子，「不想避孕，不知道你們怎麼撫養孩子」、「他們會影響其他年輕人，學生時期生孩子又要學習，可能無法照顧好孩子」、「我想表示祝賀，但我只認為這很危險」，亦有人質疑未滿18歲怎麼結婚，根據日本民法，男女法定結婚年齡均為18歲。