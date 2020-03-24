大馬網紅IG曬懷孕前後對比照　極速瘦身震驚網民：根本唔似生過

大馬美女Quah Sue Theng曾任亞航空姐，近年在網路爆紅後辭去空姐一職，轉任網紅以及創立個人服飾品牌，IG多達168萬名粉絲。她去年和富商男友倪益江（Vincent Nee）喜迎愛女，產後身材依舊火辣，近日曝光產後3個月的S曲線美照，網友驚嘆：「根本不像生過小孩！」

大馬網紅巨肚似生會孖胎！點圖看產前產後對比照▼▼▼

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她以往不吝展現傲人身材，素有「最胸空姐」美名，一雙美腿和傲人上圍已收服大批粉絲。而她升格當媽之後，提到會穿著產後修復塑身帶，並分享親餵母乳的心得，表示：「肚子沒長紋，胸部裂了一堆妊娠紋和一堆青筋，漲太快！哈哈！安慰自己沒關係，裡面全部是孩子的食物和營養，沒有要修掉，這些都是當媽咪美麗又偉大的印記。」

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