新冠肺炎 |美國封城無法探望　四子女通電30小時陪病父走最後一程

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在美國肆虐，確診人數已增至84萬，至少4.6萬人死亡。紐約一名76歲老翁日前染疫後病危，但礙於全國多地的封城措施，其4名子女雖難以親身到紐約。不過他們堅持與父通電話30小時，不停向父親表達愛意和談心，分享往日親子回憶，送他最後一程，感動不少網民。

七旬老翁日前感染新冠肺炎病危，子女卻只能透過通電話送別。（「Abby Adair Reinhard」fb圖片）

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終年76歲阿代爾（Don Adair）生前育有4名子女，其中女兒萊因哈德（Abby Adair Reinhard）在facebook發「千字文」，並接受傳媒訪問時分享這段心酸故事。萊因哈德等4名子女在德州、北卡羅來納州等地生活，得知父親病危的消息後，卻因封城等原因難以前往紐約，他們後來獲醫院批准，得以電話向父親告別。

在超過30小時的通話中，4子女一直向唱歌給父親聽，又分享過往的親子回憶。萊因哈德指，「我感謝爸爸一直陪着我、愛我，我為做錯的事道歉，我原諒他需要被原諒的事」。雖然病重的父親無法說話，但一眾子女能聽見他的呼吸聲，萊因哈德感慨地說，「這就像我們之間的連繫，與我們知道他還在世上」。

只能在電話中送別，雖然不捨，但同樣有「作為一種終結」的感覺；萊因哈德表示：「縱使我看不到他，不能握緊他的手，但我能說出自己需要說的話，知道這就是完結，在這通電話中擁有非常寶貴的聯繫」。

（綜合）