疫情累滯銷　泰果商請爆肌猛男除衫賣榴槤　網民諗起大馬周杰倫

全球多個產業受到2019冠狀病毒（COVID-19）影響，就連榴槤都一樣！日前，泰國網上流傳有爆肌猛男賣榴槤的照片，在炎炎夏日滴汗搬榴槤，原來因為疫情影響，東南亞農產出口到中國受限，故泰國果商到了榴槤當造日子要轉攻內銷，有女老闆請來猛男脫去上衣賣榴槤，還吸引不少女顧客前來合照。

泰國有果商請來兩名猛男除衫賣榴槤，引來網上熱議。（fb圖片）

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現在是泰國榴槤當造季節，但受疫情影響，中國的抗疫措施影響到東南亞農產出口，泰國榴槤產地羅勇府轉攻內銷，一名35歲的女老闆就想到請爆肌男在路邊攤賣榴槤，形容自家的榴槤外皮薄而結實、內質柔軟、甜美可口，雖然用了「特別方式」促銷，但對榴槤品質有信心。

榴槤和肌肉大纜都扯唔埋，但猛男手中的榴槤，女士沒吃過都會想上前了解。從照片所見，兩名男子上衣一黑一白，工作時刻意脫去上衣，單手提起大榴槤拍照，一時在檔口拋接榴槤，一時又餵對方吃榴槤，還真的有女客人找他們合照，而榴槤真的如女老闆所言，看起來飽滿可口。

爆肌賣榴槤這條橋原來可行，照片20日曝光後即引來熱議，甚至有傳媒形容他們比榴槤多汁（汗水），該攤檔位於清邁與南奔府的重要道路上，之後果然有更多果商照樣找猛男助陣賣榴槤。

2015年時，一名馬來西亞男子爆肌賣榴槤爆紅，而且樣子激似周杰倫。（「Jordan Yeoh」fb圖片）

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說起榴槤就有網民提到2015年曾紅爆一時的「大馬榴槤男」、「爆肌周杰倫」稱號的馬來西亞猛男Jordan Yeon。事源他的姑姑在當地經營一個榴槤攤，她當時受訪稱是自己叫侄兒到攤位幫手，坦言是為了谷銷量而讓侄兒拍爆肌賣榴槤照片上網，但沒想到反應如此熱烈。照片傳開後，一開攤就有逾50人來「觀賞」，每日1個半小時已能賣完約400公斤的榴槤。而爆肌周杰倫真身其實是健身教練兼模特兒，所以他只會間中到姑姑的攤位幫忙。

（綜合）