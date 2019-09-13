恐怖過榴槤Pizza！　台Pizza Hut再推騎呢口味　網民食評：不夠臭

大家還記得上次引起熱潮的榴槤pizza嗎？必勝客為了讓饕客們有更多選擇，如此盡心盡力的研發pizza口味真是令人感到欣慰（？）榴槤pizza的餘韻都還沒消失，必勝客近日又趁勝追擊，甜的結束換鹹的上場，強勢推出「黃金臭豆腐pizza」，看廣告圖上面滿滿的臭豆腐及台式泡菜，不只引起pizza迷的關注，也讓大票愛吃臭豆腐的鐵粉暴動啦！

台灣必勝客推出「黃金臭豆腐Pizza」（Facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

只有必勝客可以超越必勝客（即睇網民留言▼▼▼）

義大利人哭暈在廁所QQ（即睇網民留言▼▼▼）

食後感：吃完後大愛！泡菜極加分～

觀望許久卻一直不敢點下去嗎？英勇上前線犧牲嚐鮮的勇士們這就來了～很多人吃過後認為不但臭豆腐搭配pizza口感恰到好處，搭配清爽的泡菜，成功擴寬味蕾的接受度（即睇網民留言▼▼▼）

畢竟臭豆府跟pizza都是要酥酥脆脆才好吃，對兩樣都喜歡的人來說無疑是個很棒的新產品，但有些網友吃完則認為臭豆腐味道不夠臭！甚至認為臭豆腐就是要單加泡菜才好吃，其他根本邪魔歪道啊啊啊（即睇網民留言▼▼▼）

價格也有點吃不消

這次推出的「黃金臭豆腐Pizza」只有大的size，定價為329元（台幣、下同），想加量泡菜一份是35元，只把臭豆腐放上去就賣這個價格，CP值不高啊～（即睇網民留言▼▼▼）

眾人盼望的其他Pizza新口味？（即睇網民留言▼▼▼）

上面這麼多可怕的口味，看來大家都已淡定的接受這一切了啊…

延伸閱讀：

綠綠der！他霸氣PO中秋烤肉食材 網傻眼：約得到朋友嗎？

70歲阿公學用LINE約同學會露燦笑 網淚喊：想我阿公了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：