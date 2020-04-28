The King永遠的君主│李敏鎬唔准女主角綁頭髮　金高銀外仲有邊個

韓劇《The King：永遠的君主》開播，「白馬皇帝」李敏鎬隨即在網上引起熱烈討論。不過最新播出的第3集收視未如理想，收視最低只錄得7.8%，更跌出Netfilx熱播排行榜，不過李敏鎬魅力仍然發揮作用，有網民發現他在劇中的吃醋模式，跟他早年在《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》時的角色一樣，都不准心儀女生綁頭髮。這種微妙的共通之處，讓不少人笑翻，紛紛列舉其他電視劇的男主角來「教育」李敏鎬，指他應該主動幫金高銀綁頭髮，展現體貼一面。

劇中「白馬皇帝」李敏鎬在人前高冷，但對女主角金高銀就非常乖巧且易親近。（電視劇《The King：永遠的君主》劇照）

李敏鎬在《The King：永遠的君主》飾演大韓帝國皇帝「李袞」，因着幼時喪父的關係，平日對人冷淡疏離，只會在信任的人面前展露情緒。其中，他對劇中女主角金高銀飾演的鄭太乙最沒辦法，只要女方一發怒，他便會擺出一副乖乖模樣哄對方，反差萌非常可愛。

劇情設定金高銀一綁頭髮，就是準備發怒的象徵，所以當她綁頭髮時，李敏鎬都會異常緊張。李敏鎬甚至一度驚恐要求金高銀不要綁頭髮，稱：「為甚麼要綁頭髮？不要綁！」這一幕讓不少人發現李敏鎬多年來的戀愛模式，似乎都是不准劇中心儀女子綁頭髮。

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有網民舉例指早在《繼承者們》時，李敏鎬便會開始不準女主角綁頭髮。劇中他飾演的「金嘆」突然拉掉女主角車恩尚的髮圈，並要求她在學校不要綁頭髮，指其頭髮散下來會比較好看。

而在近年《藍色海洋的傳說》中，李敏鎬飾演的「許俊宰」也曾拉掉女主角「沈青」的髮圈，吃醋她綁着頭髮出門約會，藉口指天氣寒冷，她頭髮散落會比較溫暖。

同場加映：李敏鎬看呆金高銀綁頭髮

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這些假借關心的吃醋行為讓不少網民笑翻，便紛紛列出其他電視劇的男主角來「教育」李敏鎬，指《愛的迫降》利正赫、《太陽的後裔》劉大尉以及《W兩個世界》姜哲，都會主動幫女主角綁頭髮，盡顯體貼一面，冀李敏鎬可以與時並進改變戀愛模式。