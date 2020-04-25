男童撞名「Corona」被欺凌　湯漢斯寫信安慰　送古董打字機有深意

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，人人聞病色變，早前墨西哥啤酒「Corona」因與冠狀病毒撞名而影響生意。澳洲一名8歲男童同樣因名叫「Corona」而慘被同學取笑，令他非常難過，偶像湯漢斯得知事件後，竟給予最暖安慰，不但回信鼓勵男孩，更送上他隔離時使用的Corona古董打字機，為男孩打氣，更鼓勵對方打字回信。

澳洲一名8歲男童因與冠狀病毒「撞名」中被同竹學取笑，沒料收到偶像湯漢斯回信及送禮物安慰。（7NEWS Twitter截圖）

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影星湯漢斯早前於澳洲拍攝電影時，與妻子證實感染新冠肺炎，消息一出震驚全球，幸好兩人逐漸康復，並於社交平台「報平安」。當地一名8歲小影迷得知偶像患病的消息，決定寫信慰問，而當他遇上困境時，湯漢斯也伸出溫暖之手，溫馨互動感動一眾粉絲。

澳洲傳媒報道，該名叫Corona De Vries 的8歲小男孩向偶像寫信，指自己因名叫「Corona」，與新型冠狀病毒名稱「Coronavirus」非常相似，慘被同學取笑，雖然他很喜歡自己的名字，但同學的行為卻令他「悲傷又生氣」。湯漢斯得知事件後，決定利用打字機向男孩回信鼓勵他，直指「你的來信使我和妻子感到非常美妙」。

影星湯漢斯向小粉絲回信，送上古董打字機作為驚喜禮物，更以胡迪的經典對白鼓勵他。（資料圖片）

湯漢斯於信中提到，「Corona」一字有「冠冕」、「太陽外圍的光環」的意思，安慰男孩指：「你知道嗎，你是我所認識唯一一個擁有這名字的人。」他又將自己上月確診後、於隔離期間曾用過的「Corona」品牌古董打字機隨信送予男孩，稱「我想這台打字機很適合你，問問大人怎樣使用，用它來回信給我吧」。

湯漢斯於信的末端親筆簽名，並引用《反斗奇兵》主題曲歌名「我是你的好朋友！（You got a friend in ME）」鼓勵男孩。

湯漢斯更於信的末端親筆簽名，並引用其配音的電影《反斗奇兵》主題曲歌名，如「胡迪」上身表示：「我是你的好朋友！（You got a friend in ME）」。男孩收到偶像回信後非常興奮，直指當初是因為《反斗奇兵》中胡迪一角而成為湯漢斯的小粉絲，又對偶像送上禮物感到非常驚喜，「這太棒了！它看起來很舊，我想它被送給湯漢斯之前，一定是某人擁有的」。

男孩的父親表示，隨信送上的打字機對兒子「意義重大」，看得出上面有使用的痕跡，相信是久經使用的古董。（ig「tomhanks」圖片）

男孩的父親亦表示，隨信送上的打字機對兒子「意義重大」，看得出上面有使用的痕跡，相信是久經使用的古董。他又指，湯漢斯於信中亦貼心送上文具、信紙及回郵信封，「他告訴Corona要『給我回信』」。

（綜合）