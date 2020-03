新冠肺炎｜湯漢斯與妻現5症狀確診　學者指「無名人感染」即出事

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)全球擴散,63歲荷里活著名巨星、奧斯卡影帝湯漢斯(Tom Hanks)今早於社交網站宣布確診,他目前正在澳洲拍攝一部關於貓王Elvis Presley的電影,其妻子經測試後亦呈陽性反應。消息傳出後,網民都大感震驚,紛紛留言為他打氣,亦有人翻出美國一位生物學還剛說了一句「暫沒有一位名人確診新冠肺炎」,沒想到不足3小時後湯漢斯就公布確診,「真不能亂說話」。

湯漢斯與妻子確診新冠肺炎。(GettyImage)

湯漢斯於香港時間今早(12日)約9時在個人Twitter發布消息,指他正在澳洲拍戲,和妻子均出現5個肺炎症狀,包括疲累、身體痠痛及類似感冒症狀,而妻子則發冷和輕微發燒,兩人接受檢測後確診新冠肺炎。

網民得知消息後都感震驚,紛紛祝褔他們早日康復,有人則引用其著名電影《阿甘正傳》金句回應,「生命就像一個朱古力盒子,你永遠不會知道將會嚐到什麼口味」(Life’s like a box of chocolates, you’ll never know what you’re gonna get.),感嘆道「結果他得了新冠肺炎」。

有網民則發現美國生物學家Carl T. Bergstrom早前在Twitter發文,分析美國目前沒有名人確診新冠肺炎,沒想到不足3小時後,湯漢斯隨即在公布消息,巧合得令人不寒而慄。