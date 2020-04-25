塗鴉客深夜四圍畫「神秘狗」被捕　嬲爆稱被誤會：我畫的是貓

塗鴉是一種街頭藝術，但未經持有人同意就千萬不可。台灣鹿港月中多個地點突然出現一隻「神秘狗」塗鴉，甚至連古蹟保存區都有，引起社區關注。日前，當地警方成功拘捕涉事的塗鴉客，他竟強調大家都誤會了，他畫的不是「神秘狗」，而是自創的「神秘貓」，而塗鴉是想為老街注入活水，但警方指他的行為干犯毀損罪，更可能破壞古蹟文物。

鹿港鎮月中出現多隻「神秘狗」塗鴉。（YouTube影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

鹿港月中突然出現10多個塗鴉，老街古蹟區、停車場、民居附近的牆身、電箱等被噴上一隻「神秘狗」公仔，雖然網民說小狗看起來可愛，畫得不錯，但亦不應隨意塗鴉。

日前，鹿港分局警察成功追查到塗鴉客身份，原來是一名住在秀水鄉吳姓男子。警方指他一夜間將鎮內多處當畫板，畫上一隻隻「神秘狗」，逾10多個地點被塗鴉，吳男供稱當時深夜行過鹿港，一時間心血來潮想幫鹿港古鎮的老街注入活水，就將自創的圖案噴在街內建築物，希望引起民眾關注，但他強調自己畫的是「神秘貓」，根本不是狗。

塗鴉在鹿港的老街古蹟區等地留下多隻「神秘狗」，警方日前拘捕塗客。（鹿港警分局圖片）

警方指吳男塗鴉前未有得到當事人同意，涉嫌干犯毀損罪，又呼籲民眾老街是古蹟區，未經同意塗鴉會損毀文物之餘更是違法行為。

（綜合）