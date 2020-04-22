台餐廳要求外賣員「嘴巴閉閉」被指歧視　總公司割席：分店已停權

新冠肺炎疫情影響下，很多人都留家吃飯，外賣平台的生意大增，不過台灣卻有店家疑歧視外賣員，在取餐備註寫上「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」，事件曝光後，不少人都認為太不尊重外賣員了，該餐廳的總公司亦指分店損害其商譽，馬上勒令該分店停權。

餐廳於對外賣員的備註上寫道「嘴巴閉閉乖乖旁邊等，出聲或站櫃檯前一律延後取餐，謝謝。」（「UberEATS台灣」fb圖片）

有外賣員在facebook群組「UberEATS台灣」貼出一張取餐截圖，由內湖一間連鎖早餐店發出，餐廳於對外賣員的備註上寫道：「嘴巴閉閉乖乖旁邊等，出聲或站櫃檯前一律延後取餐，謝謝。」

外賣員看到這段文字非常不滿，直言「嘴巴閉閉是嗎 汪汪，當uber都是塑膠啞巴狗？不報單號不能出聲我是要怎麼取餐啦，通靈484？不能到櫃臺跟你說『你好Uber』你又知道我是Uber!？！」，外賣員說，餐廳寫道這樣「一律延單」，而他對於這樣的餐廳「一律不接」，並質疑「尊重外送員很難？」。

不少外賣員紛紛留言，亦有網民到早午餐店的專頁洗版，為外賣員抱不平，結果該名店長發文道歉，表示「備註欄上的留言讓各位心感難堪不悅實在是對不住，我不為自己的行為做任何辯解，錯就是錯，在此為自己的行為深感抱歉敬請見諒。」

不少外賣員紛紛留言，亦有網民到早午餐店的專頁洗版。(資料圖片)

不過即使道歉，網民都不太接受，其後總公司也發聲明回應，表示對於「加盟主的不尊重他人的留言，我們公司也傻眼與生氣」，決定將該店停權並要求品牌商譽賠償損失，也已經聯絡外賣平台「該店停止營業」。總公司也向所有外賣員致歉，強調只是個別分店的問題，「相信你們應該也有去其他分店取貨經驗，其他店東老闆應該都還是與大家很好才對，有的也會邀請喝杯飲料等等吧。」