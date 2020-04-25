3個月大女嬰睡夢中疑遭老鼠咬　頭皮啃至見骨手指頭被吃掉須截肢

初生嬰兒需要貼身照顧，即使是行開一會，也有機會發生意外。內地一名3個月大女嬰睡着時疑被老鼠咬傷，頭皮被啃至見骨，面部則被抓傷全都是血，手指頭更被咬至看不到骨頭，傷勢嚴重或要截肢。家人指，事發時祖母趁女嬰睡着後離開房間去洗衣服，沒料疑有老鼠咬破窗戶入屋肇禍。

3個月大女嬰睡着時疑被老鼠咬傷，頭皮被啃至見骨。（梨視頻截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內地傳媒報道，該名3個月大的女嬰由祖母照顧，同居於貴州凱里，父母則於上海工作。本月17日下午，女嬰睡着後由祖母以棉被及枕巾包裹放在床上，祖母趁空閒時間，到寓所外約10分鐘路程的地方洗衣服，獨留女嬰在家約半小時後，一回去竟發現孫女頭面嚴重受傷流血，即時致電兒子求助。

當時女嬰頭面流血，頭皮被啃至見到頭骨，面部也有抓傷痕跡，左手中指更「被吃掉」，連手指頭也看不見。祖母趕緊將孫女送院，不過由於傷勢嚴重，許多醫院也不敢接收，至傍晚才有醫院收症，經診治後女嬰被送往兒科重症監護病房留醫，父母亦借錢乘飛機回家了解。

女嬰左手中指「被吃掉」，連手指頭也看不見。（梨視頻截圖）

+ 2

女嬰的父母每日留在醫院守候女兒，不過兩人最初只能看到傷口相片，至6天後女嬰首次做手術時，兩人才能看到女兒。女嬰母親指女兒鼻上有抓痕，頭部傷口是被「大口咬」造成。她指醫生檢驗後，診斷女嬰是被囓齒類動物咬傷，惟難以判斷是什麼動物，又說寓所附近環境較潮濕，不時有老鼠出沒，加上事發時玻璃有破損，因此估計女兒是被闖入屋的老鼠咬傷。

3個月大的女嬰一直由祖母照顧，事發時祖母趁她睡着後離開房間去洗衣服，沒料有老鼠疑咬破窗戶入屋肇禍。（梨視頻截圖）

女嬰的父親指，女兒的手「是肯定要截肢的」，不過仍要按醫生的診斷，決定具體截肢的位置，日後亦須接受一連串手術。而母親則擔心，女嬰醫療費用高昂，稱每日住院費達7000元人民幣（約7660港元），進行首次手術前已花了近4萬元（43770港元），直指難以負擔，同時自責未能給予女兒好的生活環境。

（綜合）