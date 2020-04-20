返工望到魚缸嚇到大叫　手臂咁大老鼠變「浮屍」　網民：好嘔心！

老鼠是不少人內心深處的十大恐懼之首，人人避而遠之。台灣一名上班族日前分享辦公室內的駭人畫面，一隻約手臂般大的老鼠竟淹死在魚缸中，疑似「投缸自殺」，嚇怕不少網民，紛紛震驚表示：「好嘔心！」

台灣有網民上傳照片，表示女同事放在公司的魚缸，竟出現老鼠「浮屍」。（fb圖片）

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該台灣網民在facebook上傳照片，稱女同事放在辦公室的魚缸「一早就有驚喜」。他憶述事發時突然聽到同事尖叫聲，還以為對方看到死在地上的老鼠，未料「浮屍」竟在水中。

樓主表示，眾同事見狀即圍觀拍照，而魚缸主人只能無奈地趕忙處理一動不動的巨鼠，「不然裏面的魚會很可憐」。他相信因為公司附近有很多農地，故老鼠特別多，稱辦公室經常也有「米奇」蹤影。

帖文一出，大批網民隨即被相片景象嚇一跳，紛紛留言直指「好恐怖」，又稱樓主公司一定「伙食比餐廳的還好」，才能養出這麼大隻的老鼠。有人推測老鼠「投缸自盡」的原因，認為可能是誤吃老鼠藥後，藥效造成口渴，繼而跳進水中，意外淹死。

另外有人開玩笑稱，「你同事不知道老鼠不能養在水裏嗎？」又表示與老鼠同處一缸的魚都「驚恐了一整晚」，其他養魚的網民更是留下陰影。不過，部分人認為照片可能是造假，指相中的辦公桌上沒有水漬，「顯然是死後落水，這絕對不是第一現場，（照片）明顯加工」。