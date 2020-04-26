傳金正恩通波仔病危　暴肥40公斤奢華餐單曝光　曾一餐配10支紅酒

朝鮮領袖金正恩近日頻頻傳出病危消息，日本媒體《週刊現代》報道更指他心臟支架手術（俗稱通波仔）出問題，已變成植物人。其實金正恩於2012年掌權後，有傳他體重在5年間暴增40公斤，皆與奢華的飲食習慣有關，相關報道指他不但愛好煙酒，神戶牛、魚子醬和鵝肝等美食對他而言更是家常便飯。

金正恩近日傳出進行通波仔手術後病危的消息，其實此前他一直被指身體欠佳，皆因飲食方面零節制，喜愛三高食物。（路透社）

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綜合韓媒報道，一名服務金家多年的廚師曾出書透露，金正恩與父親金正日同樣鍾情壽司和魚生，指金正恩曾在飯桌上自誇試過一餐配以10支波爾多酒（Bordeaux）。而由於金正恩年幼時曾赴瑞士留學，讓他也迷上當地著名的埃文達芝士（Emmental Cheese）。

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2019年，金正恩與美國總統特朗普在越南會面，當時主責「特金會」的大廚接受訪問時大爆金正恩的特別要求，例如喜歡魚子醬、龍蝦和鵝肝等名貴食材。而有別於喜歡全熟牛扒的特朗普，金正恩偏向三成熟甚至更生（medium-rare to rare）的牛扒，頂級神戶牛肉更是他的最愛。

24張金正恩「發福」前後對比圖。

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另外，金正恩早期有煙不離手的形象，雖然後來較少在鏡頭前看到香煙，但去年他坐火車到越南時，曾在廣西南寧短暫停留並下車抽煙，可見煙癮仍在；據報他最愛名牌Yves Saint Laurent的香煙。

現年36歲的金正恩早在20多歲時已被指有高血脂問題，與他國領導人並肩走多兩步也見氣喘，有傳他還受脂肪肝、高血壓及腎衰竭等疾病困擾，身體狀況一直令人擔憂。

（綜合）