金正恩被指病危　網民熱議誰是繼承人　妹妹外原來仲有靚仔二哥

美國有線新聞（CNN）報道朝鮮領導人金正恩接受心血管手術後情況危險，隨後韓國青瓦台指朝鮮方面無異常，中共中央聯絡部消息人士亦指金正恩並非病危，引發網民熱議。對於金正恩病危疑雲，網民熱議如有萬一，誰會是下個朝鮮掌權者，不少人都認為「妹妹接班吧，視覺上比較舒服」，但原來金正恩還有一個同母二哥金正哲，據指金正哲曾在瑞士讀書，更是一名音樂愛好者，有網民打趣即時想起韓星玄彬飾演《愛的迫降》利正赫，笑言劇中這個男主角或是拿他來參考。

今日美媒傳出金正恩做手術後情況嚴重的消息。（資料圖片）

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今日（21日）突傳出金正恩接受心血管手術後情況危重的消息，雖然和韓國及中國方面的說法有異，但已引起網民瘋狂猜想，不少人都關心若金正恩出事，將會由誰當接班人。結果他的同胞妹妹金與正「大熱跑出」，許多網民都認為兄出事妹上位並不出奇，「感覺妹妹也是狠角色」，不過亦有心水清網民提到，其實金正恩還有一個同胞二哥，也可能是人選之一。

朝鮮前領導人金正日曾和5名女士生下7名子女，包括長女金惠敬、長子金正男、次女金雪松、三女金春松、次子金正哲、三子金正恩及細女金與正。其中長女金惠敬的消息不多，而金正男在2017年時，從吉隆坡機場凖備搭飛機回澳門，被越南女子段氏香在其臉上抹VX神經毒劑導致死亡。

據傳金正男曾與金正恩爭奪領導人地位，但最後由金正恩得到繼承權，故大家都估計其子金韓松理應不會在繼承人考慮之列。

網民認為現時朝鮮的頭號繼承人是金正恩親妹金與正。（資料圖片）

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而金正日次女金雪松於2017年金正男被毒殺事件後，有傳她或涉事其後被軟禁。據悉，金雪松曾被金正日稱讚有政治家手腕，有傳曾擔任組織指導部部長3年之久，因是金正日之父金日成認可新抱金英淑所生下的孩子，被指如非女兒之身，她亦有力成為繼承人。

有脫北者透露，金雪松身材算高有1.65米、高鼻大眼、髮長及腰，長相亮麗。在朝鮮主責文學類工作，有韓媒則指她曾任金正日的秘書。另外，據知金英淑還有另一名女兒金春松，應為金正日三女，但資料不詳。

至於網民提及又鮮為人知的金正恩二哥，其實是金正日與高英姬所生的大兒子金正哲，他與金正恩和金與正屬同胞親兄妹。據悉金正哲最後一次現身，是2015年被拍到在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳參加結他大師Eric Clapton音樂會，他是Eric Clapton的粉絲，過去曾於新加坡及德國看演唱會。韓國當局相信，金正哲或過着半監禁生活，又有傳他患有內分泌疾病，身體女性荷爾蒙過剩。

高英姬直至去世前，一直認為應由大兒子金正哲當接班人，但有指金正日認為金正哲性格「像個女孩」，對他並不看好。曾擔任金正日廚師的日本人藤本健二透露過，「金正哲很像高英姬，而金正恩像金正日，所以金正日更喜歡像自己的金正恩」。

有消息指金正哲是朝鮮官二代組織「烽火組」的領頭人，但在黨及軍隊內沒自己的權力基礎，因金正哲從沒有挑戰金正恩權力的表現，故人身安全沒受威脅。

脫北朝鮮外交官太永浩曾表示，金正哲是金正恩親兄，在朝鮮雖有一定地位，惟正因他是兄長，如在弟弟身邊輔助不符傳統觀念，故未如妹妹般常伴金身正恩邊，太永浩又指金正哲個人夢想反而是當個音樂家，「對政治毫無興趣」，如果出身在一般家庭並當音樂家的話，他會是一流結他手。

（01製圖）

2015年時已有外媒分析，金正哲沒戴金正日徽章去音樂會的公開舉動，可見他已完全脫離平壤權力核心，而其特意現身倫敦音樂會更是向弟弟顯示並無權力慾。不過因應朝鮮採用世襲繼承制，事隔多年再被提起的金正哲，亦被網民看好一旦金正恩出事，隨時是合適繼承人之一。

而事實上在外與金正恩關係並不算密切的金正哲，和弟弟關係可能比外界想像中還要親密，兩年前韓國《中央日報》亦曾報道，金正恩遇到韓朝關係或朝美談判等重大決策時，金正恩都會與同胞兄妹商議，推測他只信任同擁有「白頭山血統」的妹妹金與正及兄長金正哲，反映他尊重兄長，有意拉攏對方。

對於金正哲這個曾在瑞士留學的朝鮮最高家族成員，有網民戲言部分背景與《愛的迫降》利正赫十分相像，加之兩人都同樣熱愛音樂，即想起《愛的迫降》中玄彬飾演利正赫在湖邊彈琴一幕。