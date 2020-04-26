外賣員駕電單車失控翻側　休班護士助急救　傷者妻發文感謝好心人

香港人有愛！大埔吐露港上周一（20日）發生電單車交通意外，一名外賣員駕駛期間疑撞上馬路上的石頭導致失控翻車，頓時倒地受傷頭面流血。有司機及休班護士經過見狀，隨即落車協助急救及報警，涉事外賣員的妻子事後於網上發文，感謝伸出援手的每位好心人，直指：「當天得知丈夫得到多位有心人的協助，才能大步檻過，真是萬分感激！」

一名外賣員上周一駕駛電單車期間於大埔吐露港失控翻車受傷，幸有司機及休班女護士協助急救及安排送院，傷者妻子事後網上發文感謝女好心人。（資料圖片）

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該名受傷外賣員的妻子日前於facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指丈夫上周一工作時，於吐露港公路行車期間疑輾到石頭，失控翻車致頭部及身體多處受傷。幸好有好心司機及一名休班女護士駛經，願意下車協助丈夫急救及安排送院，經過數日治療，樓主指丈夫已「慢慢地康復起來」。

傷者妻子稱，事發當日丈夫幸獲好心人幫助，才能「大步攬過」。（資料圖片，非涉事車輛）

她特意發文感謝曾經協助丈夫的好心人，直言如事發當日，「後車收掣不及或沒有人即時協助的話，後果真不敢想像」，對於每位伸出援手的致以「萬分感激」，令丈夫能「大步檻過」。

不少網民看過帖文紛紛表示非常感動，亦有網民指已將樓主的心意轉達該名休班護士，獲樓主回覆指：「我老公第一個想多謝就是她，好彩有佢第一時間急救。」亦有網民貼出相信是護士及好心司機的fb帖文，指事發時樓主丈夫即使受傷，也關心自己身處路中心或會阻礙其他駕駛者，形容他「明明自己受傷都諗咗人哋先，香港人好起上嚟真係好好」。