乘港鐵遺3盒高防口罩　物主fb求歸還終尋回：香港地仍然有好心人

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，絕對是考驗人性的機會。有網民日前在facebook群組求助，指自己乘搭港鐵時，遺失了3盒高規格口罩，因而「跪求」有人拾獲的話請退還給她。不少人紛紛幫推帖文，但認為尋回機會渺茫。不過事隔一日竟然傳出喜訊，樓主更新帖文指終於尋得口罩下落，「香港地仍然有好多好心人」。

有網民在facebook發文，指自己由欣澳港鐵站往牛頭角站期間，遺留了一個裝有3盒口罩的白色環保袋。（資料圖片）

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該網民前日（22日）早上由欣澳港鐵站往牛頭角站途中，遺失了一個白色環保袋，內裏裝有3盒口罩，包括Protector 30個裝口罩、PlastCare USA ASTM第三級50個裝口罩、以及Medicom粉紅色ASTM第三級50個裝口罩，全部都是高防級別，總值過千元。樓主一直致電港鐵部門查詢，希望有好消息。

不少網民看完帖文均稱尋回機會近乎零，更指遺失的口罩全屬三防高級別，形容「美罩根本是挑戰人的慾望」。樓主其後則聽取網民意見，決定去警署報案，「之後可以翻查CCTV，懇請執到口罩嘅人盡快與我聯絡」。

內裏裝有3盒高防級別口罩，包括Protector 30個裝口罩、PlastCare USA ASTM第三級50個裝口罩、以及Medicom粉紅色ASTM第三級50個裝口罩。（fb「口罩分享區」圖片）

遺失口罩款式 ↓↓↓

不過，有良心的人始終能戰勝引誘！樓主一日後更新帖文，指已有拾獲口罩的好心人聯絡她，經過交收後，「3盒口罩已回來我身邊」，又驚喜地說「我相信香港地仍然有好多好心人」。網民都替樓主感到高興，紛紛恭喜她，又着她下次要小心一點。

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