愷樂／蝴碟姐姐發IG向周揚青道歉　一個符號遭炮轟：還裝可愛？

羅志祥（小豬）遭交往9年的前女友周揚青在微博發文痛斥「渣男」，更大爆他與旗下女藝人有長期不正當男女關係。唯一與小豬簽約的女藝人愷樂（蝴碟姐姐）「潛水」2日後，昨日深夜終在Instagram發文道歉，但字裏行間一個符號卻被眾多網民狠批「沒誠意」，「道歉還要裝可愛」。

羅志祥旗下唯一的女藝人愷樂（蝴碟姐姐）昨晚在Instagram發文，向周揚青道歉。（《娛幾百分百》節目截圖）

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愷樂昨晚僅以兩句簡單回應今次風波，表示：「在這裏我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」並且標注周揚青本人的Instagram帳號。不過文末的「～」符號隨即惹來網民不滿，認為不應放在嚴肅的道歉文內，留言指「波浪是在哈囉」、「道歉還要裝可愛？」

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愷樂的帖文目前已刪除波浪符號，惟留言區還有許多網民指控她多次刪除留言，希望她能坦承面對錯誤，「請她不要再刪了，道歉還玩兩面手法……請為自己留下最後一點點的尊嚴好嗎？」。有人則鼓勵愷樂，呼籲網民給她改過的機會，「除了周小姐，我們也都沒有資格評論什麼」。

羅志祥和愷樂現時是《娛樂百分百》節目主持人，電視台未有回應兩人的去留，只宣布下周將由主持成員中的偉晉、邱鋒澤及陳零九開工錄影，亦未決定5月下旬後的錄影安排。