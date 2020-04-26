韓藥劑師YouTuber約粉絲見面　有性病不戴套性行為「播毒」4個月

明知自己有性病，還不戴套和別人發生性行為，實在是非常無恥。韓國網上論壇近日流傳文章，揭露一名藥劑師YouTuber YKRT（약쿠르트）的渣男行徑，包括明知有性病卻繼續和別人發生沒有保護措施的性行為，和異性保持親密關係4個月後卻說不想交女友。事件曝光後，涉事藥劑師的YouTube訂閱人數由25萬下降至21萬，其後影片被全部隱藏。

文中沒有直接指出藥劑師的真實身份，但網民透過線索指向是擁有25萬訂閱的靚仔YouTuber樸承鐘（약쿠르트）。（youtube 圖片）

事緣一名女網民日前發出一篇「我要爆料藥劑師YouTuber」的文章，文中沒有直接指出藥劑師的真實身份，但網民透過線索指向是擁有25萬訂閱的靚仔YouTuber YKRT（약쿠르트）。

該名女網民指，她是一名YouTuber的粉絲，經常在他IG等社交平台留言，去年7月她向對方傳了打氣的短訊，沒想到他會親自回覆，更提出見面。後來，他們開始持續見面並發生親密關係，女網民指男方長期都堅持不戴安全套進行性行為，由於女網民戀愛經驗少，她自己也很迷惑。

事件爆出後，樸承鐘的Youtube訂閱人數不斷下降，他亦將自己的Youtube頻道所有影片和IG貼文全部隱藏。(Youtube圖片)

直至4個月後，女網友發現自己身體出現狀況，檢查後發現感染單純皰疹病毒（HSV-2），而該疾病是通過性接觸傳染的。女網友第一時間馬上聯絡男方，沒想到對方竟稱，「為什麼，說得好像是我傳染你的」，之後他才傳訊息，對於沒有事前先說清楚表示歉意。

女網民痛斥男方明知自己有性病，還不戴套進行性行為，「他把我當成工具，並以我為樂。我心所受傷比身體上的傷害還要痛苦」。

事件爆出後，YKRT的Youtube訂閱人數不斷下降，他亦將自己的Youtube頻道所有影片和IG貼文全部隱藏。