遭周揚青大爆黑歷史　羅志祥小豬節目、代言全被飛　損失逾9200萬

內地網紅周揚青日前在微博力數相戀9年的羅志祥（小豬）種種渣男行為，直指對方每到一城市都有約到酒店的女生，甚至經常舉行「多人運動」，令羅志祥形象大插水，連帶他代言的品牌和節目都備受牽連，有內地節目已撤下有關他的部分，估計他因今次事件損失至少約9266萬港元（約3.6億台幣）。

內地網紅周揚青日前在微博力數相戀9年的羅志祥（小豬）種種渣男行為，直指對方每到一城市都有約到酒店的女生。（資料圖片）

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小豬本來正在深圳的酒店進行14日隔離，準備參與節目拍攝，不過周揚青分手信在網上瘋傳後，內地兩個綜藝節目《創造營2020》與《極限挑戰》都在微博宣布撤下小豬的相關內容。網民估計小豬現已被節目解約，以每季10集節目酬勞約為4200多萬人民幣（約4597萬港元）計算，他最少損失9000萬港元。

另外，小豬近年多在內地發展，擔任包括G-SHOCK手錶、手機遊戲「劍與遠征」、紐西之謎及蒙牛等多個知名品牌代言人，如今形象重創，不但代言解約，品牌更可能向他索取後續的代言賠償金。

除了內地，小豬在台灣主持的節目《娛樂百分百》5月亦隨時會被停工1個月，如果以一星期5天都主持的酬勞來計算，他一個月便損失約120萬新台幣（約31萬港元）。

周揚青4月23日發「千字分手信」指控羅志祥出軌、約炮、多人運動等，大批網民看後直言「三觀震碎」，直斥羅志祥「衣冠禽獸」、「人渣」。羅志祥其後發微博向周揚青道歉，表示：「你在這九年裡為我付出了全部，是我不懂得去珍惜這段感情，不懂去珍惜一個最愛我的人，幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你，讓你受傷難過，我確實犯了很多的錯誤，也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉。」

同場加映：「南寧羅志祥」被誤認小豬本尊遭洗版