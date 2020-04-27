愛民邨梯間驚見結婚相變大垃圾　網民嚇親：有幾討厭呢段婚姻？

如有大件垃圾要棄置，理應要自行運到垃圾站，而非貪方便丟在電梯口。有網民指在愛民邨出現非一般無品住客，亂丟物中除了櫃子，還有一張很大的結婚相，令行過的人忍不住嚇一嚇，不少網民嚇一跳然後得啖笑，戲言有種淡淡的唏噓感。

有網民稱在愛民邨木梯間發現結婚相，引來網民討論。（「PLAY HARD 玩硬」圖片）

有網民在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發帖，指在何文田愛民邨的出現極其古怪的一幕，據其分享照片顯示，疑有住客清理家中雜物後，把不要的東西亂丟出門外走廊近消防喉位置，最古怪是被棄置的矮櫃上，放有一張看來已有點年份的結婚照，相中新娘親熱地依偎在新郎肩上，雖面孔被打格也能感受昔日的恩愛。

不過再恩愛的當日，今日看來也變成垃圾被遺棄在走廊，令走過的人難免嚇一嚇，樓主也反問「要幾討厭呢段婚姻先做得出？」，他又指其實大型垃圾亂丟情況經常發生，惟卻沒人處理。

網民也被畫面震撼了，有人笑言感受到了淡淡的唏噓，又形容丟的人應該怨氣很重，有人認為或是上手住戶沒處理好私人物品，新入住者乾脆丟了才會出現這樣情況。不過更多人認為不論原因，物主都應自己負責，無理由隨處棄掉要別人執手尾。

不過公屋戶其實不論原因，作出有關行為都可能隨時屋都無得住。房委會早已公布，當局可根據屋邨管理扣分制進行規管處分，如有公屋戶被發現「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」或「隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶内等」，可被扣5分；如被發現「在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料」，則可被扣7分，一旦租戶在兩年內被扣滿16分，其租約可被房署終止。

其實如何棄置不要了的結婚相，真是一件為難事，早前有台灣女網民不知如何處理，結果幾乎被網民留言笑死！

有台灣女士網上發問如果處理不要了的結婚相，引來網民超爆笑回答，有人叫她毫不猶豫拋上垃圾車，有人指丟到化寶爐會更吉利，最爆笑是有人指始終有自己的樣子，建議她把老公的頭切走，換上喜愛的男星。（資料圖片）

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