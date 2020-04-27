冷氣機傳異味　師傅上門維修驚見鴿子化白骨：仲有啲蟲仔喺下邊！

裝修工程維修家居，偶爾都會看到駭人場面！近日有裝修師傅在網上分享，稱將冷氣機從冷氣機位搬走之後，驚見一隻已成白骨的鴿屍，甚至還有一些小蟲在屍體附近遊走，十分恐怖！

有裝修師傅分享於檢查冷氣機的時候，發現機底有一排鴿子的白骨。（fb群組「裝修佬」圖片）

有裝修師傅分享於檢查冷氣機的時候，發現機底有一排鴿子的白骨。（fb群組「裝修佬」圖片）

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該名師傅在facebook群組「裝修佬」分享照片，只留下一句「九陰白骨鴿！」就送上兩張照片，其中可見一個冷氣機位上有一大堆羽毛，而在羽毛堆之中則有一排白骨。屍骨堆的附近還有不少廢物，以及相信是師傅所指的小蟲。

師傅其後在帖文留言中提到，他之所以會上門維冷氣機是因為住戶表示有異味傳出，當他搬開冷氣機後立即知道問題所在，「（隻鴿）喺機底嗰2吋半度做咗個巢……之後死咗……個客新搬入去以為出面有死老鼠」。

他在清理完屍骨之後用了足足一升漂白水清理現場及消毒，認為鴿子是因病去世的，又說鴿子可能於去年已經死亡。雖然不少網民都大叫恐怖，但師傅就笑言「唔驚」，因為「未算最惡劣」，另外亦人有人笑鴿子可能是中了「化骨棉掌」。

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