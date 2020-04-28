口罩盒寫日文唔一定可靠　日本網民教睇認證標誌　一招辨認正版貨

新冠肺炎（COVID-19）確診人數雖有回落迹象，防疫措施亦不能鬆懈，不少人繼續努力撲口罩，而日本產口罩更是品質保證。不過有日本網民發現，有不法商人「發災難財」，竟乘機生產標明能防病毒的冒牌口罩牟利，提醒消費者購買前要分清認證標誌，以免損失金錢又賠上健康。

有日本網民教路，分辨口罩上的認證標誌一可幫助判斷口罩是否屬冒牌貨，指冒牌的標誌會以簡體字代替日本漢十字。（Twitter圖片）

獲得日本「全國口罩工會」標誌代表產品符合工會訂立的標準，具一定品質保證。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有日本網民於Twitter分享，稱發現有口罩的紙盒上標明具阻隔病毒功能，並附有「全國口罩工會認證標誌」，貌似非常可靠。然而仔細一看，竟發現認證標誌上有日本漢字竟然是簡體字，兩者之間只有些微的筆劃分別，令人難以察覺。

該網民指，市面上有許多口罩聲稱具阻隔病毒功能，然而部分卻是未能達到相關認證標準的中國製口罩，提醒其他消費者購買口罩時要多加注意。

「全國口罩工會」是日本衛生材料製造商協會旗下組織，獲得標誌代表該產品由工會成員製造或販賣，品質合乎工會標準。．（工會網頁截圖）

據朝日新聞報道，「全國口罩工會（全国マスク工業会）」是日本衛生材料製造商協會旗下組織，因厚生勞動省要求當地出售的口罩要在包裝上加上商品標籤、說明用效及原材料而成立。獲得標誌代表該產品由全國口罩工會成員製造或販賣，合乎「口罩說明・廣告自主基準」及「口罩安全・衞生自主基準」。

印有「全國口罩工會」代表：

1.製造工場的衞生環境符合標準

2.化學物質含量於標準規限範圍內

3.產品描述恰當並符合準則

4.以統一的測試方法證明口罩的效能

【日本熱銷口罩榜】（01製圖）

+ 6 + 5 + 4