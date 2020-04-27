Donki賣Medicom口罩　炒家轉售30元一個　網民轟誇張：貴過餐飯

新冠肺炎（COVID-19）疫情令口罩成為港人生活必需品，用家急撲炒家也出動，眼看炒家定天價，向隅市民難免生氣。美國口罩名廠 Medicom今日(27日)在激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong發售較少見的橙色口罩，不少市民都有興趣，惟有網民投訴安排失當，稱早早到場店方指下午出售，中午前折返卻發現已派完籌，有人發現原價48元5個口罩，極速售清也極速被炒家放上網，炒家更開價150元一包，即30元一個，令網民嬲爆批離譜：「仲貴過食餐飯」。

「Donki 秒殺medicom後立即有得賣同換，$30 一片 （$150 一包）…」有網民在網上分享炒家截圖，150元乍聽還好，但實際一包只有5個，而且激安之殿堂其實只以48元出售，計計數可見炒家食水很深。

不少網民對炒家開價嘩然，有人指今早9時前也已到場，沒料店家指上午出售另一款，Medicom下午才發售，他先行離開約11時許再到場，卻發現Medicom的籌號竟是派給正在排隊付款的人，怒斥「咁朝早去到嘅人畀你耍走咗返嚟咩都冇，真係好安排到極點！」

有人發現炒家已即時把貴價口罩放上網轉售，原價已近１０元一個，加上炒價足足３０元才買到一個，令人感到難以接受。(fb「口罩分享區」)

有人失望也有人買到，當中包括部分炒家。有網民發現這包Medicom口罩極速被人高價轉售，炒家開價150元一包，即為激安原價的3倍，計起來一包5個，即每個索價30元，超級誇張。

不少人都留言鬧爆炒家離譜，「簡直嘆為觀止，30元一片唔係我啲普通階層帶！」、「咁貴，買KF94 好過...之前高價都是$20左右」，有人直指激安尖沙嘴分店附近有餐廳一個飯也不過28元，竟比一個炒價口罩還便宜，笑言情願食餐飯。

不過，亦有人解釋為什麼炒家敢定價這麼高，「依隻口罩炒到咁貴係因為夏天就快到，皮膚敏感嘅人好需要依款口罩🤦🏻‍♀️」，但也勸大家冷靜，相信Medicom仍有後續銷售，不要一時衝動。