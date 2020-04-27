40歲印度婦回鄉被警方安排隔離　慘遭3男輪姦仍未知是否染疫

印度強姦問題向來嚴重，但在封城隔離期間，竟仍發生強姦案令人震驚。據報道一名印度女子日前徒步回鄉，按規定被警方安排在一所學校內過夜，沒料竟仍被3名淫狼得逞慘被輪姦，當地警方其後拘捕3名男子，一警因而停職，惟其病毒檢測報告就仍未有結果。

印度維持封城的狀態，大批在城市失業的工人徒步長距離回家。（資料圖片）

事發在拉賈斯坦邦（Rajasthan），由於印度維持封城的狀態，大批在城市失業的工人徒步長距離回家。

該名40多歲的女子於上周走了幾天終於回到家鄉，按規定被當局要求隔離，惟因沒有檢疫中心，當地警察將她安置在學校大樓裏過夜，上周四（23日）正被隔離的女子，竟然被3名男子輪姦，警方後來拘捕涉事男子。

當地警方負責人夏爾馬（Parth Sharma）表示，該名婦女已被送往當地檢疫機構化驗新型冠狀病毒，「無法確認她到底獨自一人多久，以及接觸過多少人」，仍未知她的檢查結果，他又指一名初級警察因疏忽而被停職。

印度警察製「冠狀病毒頭盔」嚇市民不要外出

印度同類因疫情而出現的風化案，已非首次出現，本月初《India Times》和《indiaglitz》報道，印度比哈爾邦的加雅（Bihar，Gaya）爆出令人震驚的性侵案件，一名25歲女子原本懷孕2個月，惟不幸流產返回婆家休養，其後出血被丈夫送往醫院急診，醫生憂其染疫將她送到隔離病房內，其後檢測她屬陰性獲庭出院，但不久後卻因大量出血身亡。

事後死者家人控訴死者曾遭醫生進入病房內性侵，警方調閱醫院內的監視器才發現2位穿着醫師袍的可疑人士，現已拘捕可疑人士調查。