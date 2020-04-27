羅志祥舊愛周揚青坦然認整容　小豬進化史一樣好驚人

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）及內地網紅周揚青9年情斷，女方投下震撼彈，指小豬每到一個城市都會與不同女生約砲，更於微博提醒小豬旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）要驗身，成為網民熱話。分手消息傳出後，網民熱論曾公開承認整容的周揚青靚樣進化過程，更有人翻看舊照後發現進化的不只女方，小豬外貌也有不少轉變。

羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青結束9年情，引起各界轟動。（網上圖片）

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現年31歲的內地網紅周揚青（Grace）大爆小豬的渣男真面目，震撼中港台娛樂圈。來自北京的她起初不被小豬粉絲接受，多年來逐漸穩坐正印女友的身分，雖不時面對網民對其外貌的討論，她一直大方面對，甚至霸氣回應網民，直言「在自己最胖的時候都從沒覺得自己醜過」，又誠實分享整容原因：「再有錢的人都還是會想要去賺錢啊，人生就是不斷的變更好的過程」。

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自分手消息傳出後，網民除了大罵羅志祥渣男行為外，也再次回顧兩人的相片。現年40歲的小豬多年來打扮也是網民熱議對象，「MK味濃」及「潮童」是不少人對他的印象，連他本人也多次笑言過往的形象「很台」，不敢面對。

不過網民翻看舊照，竟發現小豬多年來除了保留招牌眼袋及黑眼圈外，樣貌也和舊愛一樣疑有「進化」痕迹，不但膚色變白，連雙眼皮看起來也逐漸明顯，眼睛隨時日過去竟愈來愈精緻，連網民也調侃稱「難怪他沒有介意女友整過」。

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9大特徵分辨真渣男定性上癮

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