貓咪爬出窗外危坐晾衫架睇風景　主人疑無裝窗網　網民怒轟好危險

作為寵物主人，照顧毛孩並非單單提供兩餐溫飽那麼簡單，毛孩的一舉一動也應事先做好準備避免意外。有網民昨日分享短片，有貓奴疑未有安裝好窗網，令好奇的主子走出窗外危坐晾衫架上「睇風景」，場面令人看得心驚膽顫，幸貓咪最後自行返回單位，未有釀成悲劇。

有網民分享短片，可見有主人疑未有裝窗網，令貓咪能爬出窗外危坐於晾衫架上。（fb群組「天下貓貓一樣貓 」圖片）

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該網民前日（26日）於facebook群組「天下貓貓一樣貓」分享短片，狠批有貓咪主人疑未有安裝貓網，令主子作出極危險行為。從影片可見，一隻黃色家貓緩緩從一個住宅單位的窗戶走出，危坐於窗外的晾衫架上「睇風景」，看似非常寫意，實則極危險，只要一不小心隨時直墮地面。

拍片的網民直言事發時「睇到腳都震埋，等屋主返嚟要落去同佢傾下」，稱看到驚險一幕後已報警求助，幸好貓咪最後自行返回單位，未有釀成意外。樓主指，消防員到場後發現屋主不在家，而貓咪亦自行走回屋內，遂決定收隊，不過樓主卻指「收隊後隻貓出返嚟」。

拍片的網民一度報警求助，惟她指消防員離開後貓咪又再走出窗外。（fb群組「天下貓貓一樣貓」圖片）

不少網民狠批涉事主人不負責任，直指養貓安裝窗網是基本常識，「貓係好鍾意做危險嘢，主人要小心」、「主人要正視問題，萬一有日貓咪唔小心叉錯腳就跌咗落街！貓咪本身都好奇心重又貪玩，畀佢出過去一次就經常做依個動作」、「裝貓網究竟有幾難？養得就要負責任」。

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