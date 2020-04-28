「金正恩被金與正奪權」詐騙短訊瘋傳　請求匯1萬元人仔反攻朝鮮

朝鮮領導人金正恩近日被傳病危，甚至已經成為植物人。有網民上載收到自稱是金正恩發來的電話短訊，說自己是被妹妹金與正奪權，現正流亡海外，希望收到短訊的人可以借1萬元人民幣（約1.09萬港元）給他，讓他可以借兵反攻回國。其實類似短訊騙案流行已久，過去更有大量變種，名人如霍金、G-Dragon、秦始皇等等都曾無辜中招！

金正恩被傳病危已經有一段時間，最近有不少網民在網上分享，指自己收到來自金正恩的短訊，其詳細內容如下：

有網民分享收到自己是金正恩的人傳來的短訊。 （網上圖片）

由於短訊內容實在太過奇情，幾乎沒有什麼人會相信，直覺已經認為是騙案，令樓主都笑指「大佬呀！呃人可唔可以打韓文逼真啲呀！」其他網民亦都留言指出短訊的不合理之處：

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其實類似的詐騙短訊已經猶如範文一樣，每次有名人去世或出事，都會有騙徒改寫當中內容，再發送出去以騙取金錢，例如霍金去世的時候，就曾有短訊指自己還沒有死，只是「思維」被囚禁。又有人說自己是秦始皇，數千年後還沒有死，希望收到訊息的人給他100元，以解凍放在西安的黃金，「明天我直接帶兵打過去，讓你統領三軍！」

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短訊愈玩愈大，漸漸內容因為太過荒謬，反令騙案變成經濟學笑話，流傳網絡，是「玩爛咗」的經濟學，惟騙子們對此仍樂此不疲。