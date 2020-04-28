僱主要求煮食前以酒精搓手液消毒　外傭開爐疑搶火燒傷雙手

新冠肺炎（COVID-19）威脅下，人人自動自覺勤洗手，不過使用消毒物品時應注意安全，免生意外。有網民網上發文，指得知有僱主鑑於疫情嚴重，要求家中外傭姐姐每次煮食前，也要用酒精搓手液消毒雙手，但外傭一開爐即搶火，導致雙手嚴重燒傷，事件引來網民熱議。

有僱主要求家中外傭姐姐每次煮食前，也要用酒精搓手液消毒雙手，沒料發生嚴重意外。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中外傭的朋友雙手意外燒傷，直言得知事發經過也不好受。樓主指，涉事僱主要求外傭每次煮食前都要以酒精搓手液「捽手同手臂」消毒，由於酒精非常易燃，外傭「一開爐兩隻手着晒火」。

樓主指，意外後僱主沒有陪同外傭到醫院求醫，而醫生一看到傷勢即問及意外原因，「佢話係太太叫佢」。得知意外經過，樓主表示：「出意外可能個僱主都唔想，但係聽到個心好唔舒服。」

外傭以酒精搓手液「捽手同手臂」消毒後，「一開爐兩隻手着晒火」。（示意圖，資料圖片）

帖文亦提及，涉事僱主除了吩咐外傭煮食前以酒精搓手液消毒，也要求她將「買餸找返嚟嘅紙幣同硬幣，都要放喺開咗水嘅滴露嗰度浸，然後紙幣用晾衫夾夾起嚟吹乾」，樓主得知後也不禁表示「無語」。

不少網民紛紛留言，直指涉事僱主過分緊張，「佢真係無睇新聞，用水同番梘清洗20秒以上係最好最乾淨」、「姐姐受傷係大家對酒精搓手液認識不足，似係意外」、「每個僱主要求唔同，呢件事上只能怪僱主教育不足、姐姐無知，搓手又好洗手都好，都應該做好安全步驟」。

不少網民紛紛留言，直指涉事僱主過分緊張，認為在家不需用到酒精手搓手液消毒。（資料圖片）

至於沒有陪同外傭到醫院求醫一事，有網民質疑僱主緊張的性格影響，或因擔心醫院屬高危地方而不願前往，不過亦有人指出，僱主家中或有小孩或長者需要照顧而未能分身，未必是出於惡意要外傭自行求醫。

+ 29 + 28 + 27

【消毒酒精】消委會檢6款含有毒甲醇！一文看清酒精消毒11項須知