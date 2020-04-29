6歲童獨留車內　頭卡車窗18分鐘窒息亡　母親驚見愛兒蓋白布哭崩

妥善照顧子女是父母的責任，一時大意足以釀成意外後悔一生。內地一名媽媽將6童兒子獨留於私家車內，男童疑於無人看管下玩車窗，頭部伸出車窗外時不慎卡住，雖然之後被途人發現，惟破窗救人後發現男童已死亡。母親接到消息返回時，驚見愛兒已被白布蓋住，傷心得癱軟在地無法說話。

6歲男童獨留於私家車內，疑於無人看管下玩車窗，頭部伸出車窗外時不慎卡住。（《北京青年報》圖片）

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《北京青年報》報道，周日（26日）中午時分，有裝修工人於湖北十堰一屋苑尋找車位時，發現一輛停泊於路邊的黑色私家車上，有男童將頭伸出車窗，「當時工人以為孩子自己在玩車窗沒在意，停完車後發現孩子臉色變了，才趕緊給物管處打電話」。

管理處職員約半分鐘便趕至，眾人發現私家車的車門、車尾箱及車窗全部鎖實未能打開，遂決定以裝修工具破窗救人。有份救人的屋苑物業楊姓副經理指：「當時就想着趕緊把孩子救出來，早一分鐘就多點希望，不能猶豫，也沒想太多。破窗的同時，我們也報警了。」

途人發現男童後即時破窗救人，惟發現他已死亡。（《北京青年報》圖片）

保安之後成功找到男童母親，當時她和司機剛好打算出門，「等孩子母親下來，孩子已經抱出來有一會了。孩子躺在地上，我們用布給孩子蓋上，他母親在距離十幾米的地方看到就癱在地上了，工作人員幫忙扶她起來走到孩子身邊」。救護車其後將男童送院，警方趕至現場時，男童的母親已傷心得說不出話來。

楊男事後指，該家庭並非屋苑的住戶，而事發時因私家車車頭向內，閉路電視難以看到意外經過，從片段推算他被發現前可能已卡住達18分鐘。對於未能救活男童，他也感到非常可惜，「這個男孩大概六七歲的樣子，最後沒能救活，我們也覺得很遺憾」。