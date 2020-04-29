立法會選民登記2020｜7月25日前滿18歲都合資格　九龍西選民最少

2020立法會選舉將於今年9月舉行，選民登記申請亦快在5月2日截止，換言之還未成為選民的人又想在本屆選舉投下代表自己的一票，就只剩下3天時間最後衝刺！根據政府公布的2019年選民登記數字，18至30歲的選民人數僅佔整體選民的17%，很多KOL和YouTuber都紛紛呼籲年輕人登記，原來只要在2020年7月25日或之前出生人士就合資格做選民。

選民登記申請於5月2日截止。（資料圖片）

雖然去年因反修例事件掀起一輪登記潮，惟18至30歲的選民人數仍僅佔整體選民的17%，遠低於61歲或以上人士所佔的32%。不過，有人或誤會須於登記限期前年滿18歲才合資格，但按選舉事務處資料顯示，由於2020年正式選民登記冊將在7月25日或之前發表，若有人在該日期或之前年滿18歲，又是香港永久性居民就符合資格，現在已經可以申請登記做選民。

另外，根據各立法會選區登記選民資料顯示，九龍西選區已登記選民最少，只有535,054人，其餘按人數少至多排行，分別為九龍東660,385人、香港島661,041人、新界東1,068,136人及新界西1,208,361人。

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最後！最後！最後！溫馨提示一下，選民登記申請可以郵寄、傳真、電郵或掃描表格後上載至選舉事務處的電子表格上載平台，但由於4月30日及5月1日均為公眾假期，如欲透過郵寄遞交，就要注意送遞過程需時，以免錯過法定限期。而選舉事務處位於九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心13樓的辦事處，亦會於截止日辦公至晚上11時59分，以接收市民送交的申請表格。

選舉事務處網址：按此

地方選區選民新登記申請表：按此

查詢熱線: 2891 1001