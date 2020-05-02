蠟像館展品醜到爆紅　崩壞碧咸未算最恐怖　呢個王子你一定認唔出

提起蠟像館，不少人會想起杜莎夫人蠟像館，但易杜莎蠟像館(Louis Tussauds House of Wax)，你聽過沒有？這家位於英國諾福克郡的「House of Wax」蠟像館卻大玩騎呢風格，館內蠟像出名醜到爆，連世人公認英俊不凡的威廉王子及碧咸，也難逃崩壞命運，人們特地到訪觀摩這些與真人差距甚遠的名人蠟像。

英國諾福克郡一間蠟像館「House of Wax」的名人蠟像與真人差距甚遠，引起網上話題。（網上圖片）

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展品當中，尤以英女皇伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、劍橋公爵威廉王子（Prince William）、米高積遜（Michael Jackson）、球星碧咸（David Beckham）及其妻子維多利亞（Victoria Beckham）等最駭人，蠟像嚴重走樣，難以辨認模樣。

本身五官標緻的碧咸，其蠟像的五官堆在一起，薄薄的雙唇發脹了，慘變「大嘴碧咸」；碧咸老婆Victoria亦遭殃，本是英國人看起來竟有點亞洲DNA，仔細看還有點像苗可秀。

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英國王室代表則有英女王及威廉王子，蠟像版英女王的皮膚尚算緊緻，只是下巴位置明顯下垂；威廉王子的蠟像最嚇人，整塊臉白雪雪，像抹了一層很厚的粉底，眼睫毛更長得插出來，完全認不出眼前蠟像是風度翩翩的威廉王子。蠟像版的查理斯王子意外順眼，雖然你也不會認出他。

「House of Wax」於上世紀50年代開始營運，2012年館主夫婦接受英媒訪問，透露二人已逾80歲準備退休，翌年蠟像館正式閉館，一位海外買家買下館內所有蠟像。館主曾表示，他們曾打算拍賣部分蠟像，然後換一批像真度較高的蠟像，但都不成功。