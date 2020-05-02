港媽大埔街市買免治豬肉竟藏魚骨　幼女食肉碎粥鯁骨插喉嚨咳血絲

為了讓小朋友增進食慾，不少家長都會購買新鮮食材自煮，有港媽指日前於大埔一街市的肉檔購買免治豬肉，回家煲肉碎粥給女兒。不料女兒食至一半突然稱「有骨」，更咳出血絲。港媽事後返回街市與檔主理論，惟對方堅持肉碎只混有豬骨，令她非常不滿，直指：「以後想食豬肉碎都係自己剁好過！」

有港媽於大埔一街市肉檔購入免治豬肉，惟烹煮後發現內藏疑似魚骨。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港媽於facebook群組「Tai Po 大埔」分享，指日前於該區的大元街市一肉檔購買新鮮免治豬肉，回家為女兒煮肉碎粥。女兒進食期間突然表示「有骨拮住」導致喉嚨痛，港媽起初也感奇怪，「我都覺得出奇，瘦肉粥喎！點會有魚骨㗎」，檢查才發現真的有疑為魚骨的物體「插咗喺喉嚨度」，令女兒咳出血絲，幸好無需求醫。

港媽指女兒食肉碎粥時鯁骨，檢查時發現疑為魚骨的物體「插咗喺喉嚨度」，令女兒咳出血絲。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

港媽再檢查其他炒好的肉碎，發現「好多條魚骨嘅物體」，於是返回街市與肉檔檔主理論。不過對方不但沒有道歉，更堅稱混入肉碎的是豬骨，「死口話唔係魚骨，係豬嘅骨喎，仲叫我拎去化驗」，令她大感不滿，直指：「以後想食豬肉碎都係自己剁好過！因為唔知佢哋攪肉碎機有幾乾淨！」

港媽事後返回肉檔理論，惟檔主堅稱肉碎並無混進魚骨。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

帖文引來網民熱議，有街坊指曾於肉檔購買免治豬肉後發現混進豬皮及豬毛，認為肉檔的碎肉機衛生難以保證，「從來都唔叫屋企人買攪碎嘅肉，因為部機入面啲肉碎都唔知喺度幾耐」、「乜肉都放落去攪，又唔知會唔會日日洗部機裏面，自己碎安心啲」、「唔好咁懶啦小朋友食梗係自己剁好啲，又乾淨」、「建議你懶得剁都買個小型攪拌機攪碎，起碼洗得乾淨，買肉又有得揀」。

專家教路：食物放雪櫃前7個消毒步驟

+ 5 + 4 + 3