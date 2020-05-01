港媽力數外傭惡行　險餵1歲半兒生豬肉　1星期煮10公斤米

好外傭姐姐可遇不可求，但煮出生豬肉又未免太誇張，有僱主近日分享家中菲傭照顧1歲半兒子時的離譜舉動，不但令小朋友受傷，更險些餵食「100%全生豬肉」，令僱主終於忍不住大動肝火，在網上發文提醒其他人警惕。

有僱主發帖指外傭煮食時熄火，後來差點將生豬肉餵給1歲半兒子。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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外傭後來離奇地問僱主「是否已煮熟？」僱主即把對話截圖，曾不慎傳回給外傭，未料對方以該截圖反指被無故解僱。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該名僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示家中外傭將本月底斷約，希望分享自己遭遇以提醒其他僱主。她在文中控訴外傭姐姐過去任由小朋友玩鞋、入廚房等，又在玩具箱上轉圈跌倒，工作期間多次未看管孩子，讓孩子曾跌倒撞傷頭。

樓主上傳聊天紀錄，指外傭曾在準備嬰兒食物時熄火，內裏的豬肉未經任何烹調，「啲肉100%全生」，後來卻傳短訊問她：「是否已煮熟？」令樓主非常詫異。文中續稱，外傭亦經常只餵小孩兩、三口白飯就不餵；同時以飯碗量米，一星期煮10公斤白米，「（僱主夫婦）日日食隔夜飯，日日繼續煲」，直至被發現後，便表示因被檢查飯量，而向僱主索取食物津貼。

樓主表示，兒子的手指曾因金黃葡萄球菌發炎需做手術，醫生懷疑與玩具太污糟有關，在她追問下，外傭才承認已兩個月沒有清潔玩具和圍欄。帖文一出，不少網民直指涉事外傭「極品」，祝福樓主「下個會更好」，樓主就指目前已向入境處舉報。

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