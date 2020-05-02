台屋苑地下停車場被改裝成夜店？網民爆笑：酒店封了便在家自嗨！

有時候一個平凡單調的地方，加點裝飾就會變得很不一樣，一名台灣女網友在Facebook貼出一段影片，住家公寓地下室的停車場被某位住戶裝設了霓虹燈，讓原本平淡無奇的地方瞬間變得熱鬧起來，讓她開玩笑的說自己好像來到小吃部（平民化夜總會），影片貼出後也讓網友們覺得很新奇。

原PO在Facebook「爆怨公社」PO出一段影片，從影片中看到原本昏暗又有點陰森的地下室停車場，被裝了霓虹燈後變得光彩奪目，不再那麼枯燥乏味。原PO表示日前到所住的公寓地下室停車場時，發現牆上被裝了類似聲色場所那種七彩霓虹燈，讓她看傻了眼。她說這是某位屋主的巧思創意，她看到時還以為自己來到了小吃部，甚至還搞笑的說應該要叫這位屋主坐在門口攬客才對。

一名台灣女網友發現所住的公寓地下室停車場被某位住戶裝設了霓虹燈，讓她開玩笑的說以為自己來到小吃部。（Facebook@爆怨公社）

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影片也讓許多網友看了笑翻，紛紛大讚屋主很有創意（點擊大圖睇吓網民點講▼▼▼）

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還有人搞笑的猜測這應該是屋主的嗜好（點擊大圖睇吓網民點講▼▼▼）

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