窩心糗事！台爸開車送高中囡囡返學　女兒醒來發現竟到了小學母校

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提神飲料廣告打著一句「你累了嗎？」再搭配各種因疲累而發生的糗事，這樣的劇情成功吸引觀眾的目光，然而現實生活中真的有人也出現同樣的狀況。台灣一名女高中生發文抱怨爸爸開車載她上課，她因為太累所以在車上睡著了，沒想到一醒來發現爸爸竟然送她到小學母校，讓這名女高中生哭笑不得。

這名女高中生在Facebook「爆怨公社」寫道日前爸爸開車送她去學校，她想說爸爸知道學校在哪所以就放心交給他，又因為太累所以上車後就先瞇一下。過了不久，爸爸叫了她並說「到了」，原PO醒來後馬上下車，但走到校門口卻覺得怪怪的，仔細一看才發現這是小學母校，讓她超傻眼，最後只能自己走回高中學校。

台灣一名女高中生發文抱怨爸爸開車載她上課，她因為太累所以在車上睡著了，沒想到一醒來發現爸爸竟然送她到小學母校，讓這名女高中生哭笑不得。照片為示意圖。（Sam Williams／Unsplash）

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原PO無奈地在Facebook上表示「哈囉，請問今天是什麼返回母校日嗎？我已經升高中很久了，你載我回我的國小（小學）？會不會太扯？」她也開玩笑的說「蠻牛要不要花錢跟我買廣告劇情？」貼文一出吸引逾萬人點讚，笑翻許多網友。

有網友開玩笑的說「爸爸累了，要喝蠻牛了」▼▼▼

不過有多數人暖心的認為在父母心中孩子永遠不會長大▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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