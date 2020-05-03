行山友垃圾攝石隙　營幕爐具隨手掉　義工怒轟：我們非免費工人

港人熱愛行山，尤其最近有數日連假，不少山頭更是人頭湧湧，不過行山也記得要愛護郊野。Facebook專頁「山野‧新聞庫」近日發帖，指有缺德行山友在大帽山丟棄整個帳幕和爐具，甚至把垃圾攝入石隙中，狠批種種破壞大自然的舉動令人髮指。

適逢4日連假，大批港人出遊行山，惟有義工發現大帽山上，竟有人將整個露營帳幕和爐具掉棄，留下大量垃圾。（fb「The hiking Database 山野‧新聞庫」）

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帖文引述一名經常上山幫忙執垃圾的好心人，稱上周四（4月30日）登大帽山時，竟發現有整個露營帳幕和爐具被人丟棄，由於垃圾太多，「每次都拎幾袋落山」，非常吃力。

該名義工續指，過去亦遇過有缺德山友把垃圾攝入石隙，不但助長蚊蟲滋生，更有機會令牛隻誤吞垃圾，令一眾義工為之憤怒，直言上山執垃圾只出於愛護大自然，他們絕非破壞者的「免費工人」，要在接近30度的天氣上山亦不好受。

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不少港人一放假就行山，卻未必知道「輕裝上路」的重要性，專頁最後提醒各位行山友，在出發前及上山期間可注意的5個事項，並呼籲能力許可的市民，在山上可幫忙執拾垃圾，「雖然垃圾永遠執不完，但行動可以感染旁觀者，使大家知道清潔郊野的重要性」。