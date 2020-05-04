水蛇春咁長到底有幾長？卵胎生水蛇其實唔產卵　廣東話俗語有得解

「水蛇春咁長」這一句廣東話俗語在生活中十分常見，但水蛇的春（卵）到底有幾長卻一直是個謎！原來以水蛇春比喻文字或說話太長，真的與水蛇集性及蛇春的形態有關。

水蛇春咁長是常用的俗語，但水蛇春到底有幾長卻沒有幾多人想過。（漁農自然護理署圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

水蛇春所指的水蛇，一般相信是常見於中國華南一帶及越南的中國水蛇（Enhydris chinensis）。根據資料，中國水蛇平均長40至60厘米，最長可達80厘米，身體呈深褐色，其背部可見黑紋，主食為魚類及青蛙。中國水蛇雖有毒性但只屬輕微，人被咬到不會致死，但會覺得惡心或皮膚腫脹。

中國水蛇為卵胎生的蛇類，即蛇卵會在母蛇體內孵化，母蛇之後會直接誕下已孵出的幼蛇。既然水蛇習性如此，不少人會質疑「水蛇春」本身不應被發現，但其實以往不少人都會吃用水蛇，劏蛇後或會發現其體內有一大串長長的蛇卵，亦即水蛇春，「水蛇春咁長」這句說話因而出現並流傳。另外由於「食得唔好嘥」，水蛇春亦有人食用，更因非常滋補而受到不少人歡迎。

另有資料指出，水蛇咬人的時候會發出臭味，加上其本身比喻長度的意思，「水蛇春咁長」具體而言，是形容文字或說話「又長又唚（臭）」，令人出現抗拒之意。

（綜合）