何超蓮曬豪宅生活照　花園草地大到似公園　網民：露台大過我屋企

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，久未外遊的市民紛紛到郊外驅散悶氣，不過如果你是賭王何鴻燊的千金何超蓮，留在家中已可享受大草地，無需外出都能呼吸新鮮空氣！近日超蓮乖乖宅在家抗疫，不時在Instagram分享生活靚相，令豪宅意外曝光，單是近日在私家後花園拍攝的照片，已令網民驚歎跟公園無異，「唔使出去都野到餐」，有人更發現她身後種的樹木更是價格不菲。

何超蓮IG日前貼出兩張在家中後花園拍攝的生活照。（何超蓮IG圖片）

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何超蓮IG日前貼出兩張在家中後花園拍攝的生活照，只見穿着粉紅色背心、白色長褲的她，以一身散發少女氣息的輕便服配粉紅GUCCI手袋在草地上閒逛，並寫着：「是的又是在我家拍的ootd（是日打扮），粉嫩粉嫩的小女生感覺，還喜歡嗎？」

人靚景靚，不過最令人注目是超蓮身後種滿的一棵棵樹木，有眼利網民認出正是又稱「金錢樹」的菲島福木，價錢並不便宜，直言猶如一個私家植物公園一樣，更紛紛留言稱羨：「我也想要這自家公園」。

何超蓮不時在IG大曬靚相。（何超蓮IG圖片）

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超蓮早前亦於IG分享另一張在家中露台拍攝的照片，同樣種有各色各樣的花草，引來網民驚嘆「露台就快大過我間屋」。另外她以往在微博直播時，亦曾展示家中豪華客廳，裝修富麗堂皇得能媲美酒店大堂，都令網民大開眼界。