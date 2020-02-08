【武漢肺炎】何超蓮搜購口罩贈長者基層　網民讚爆：人美心善

民眾普遍稱為「武漢肺炎」，中國當局今天暫命名為「新冠肺炎」的新冠狀病毒肺炎肆虐，全球各地民眾都搶購口罩自保，但不少基層弱勢社群無力負擔超貴的抗疫物資，落得「一罩難求」的慘況。澳門賭何鴻燊女兒何超蓮在個人instagram貼出一批口罩圖片，表示該批口罩會「首先捐予清潔工人丶劏房住戶、醫院及長者」，獲大批網民讚爆，指超蓮果然「心美心善」。

何超蓮在ig貼出口罩圖片，稱會捐予清潔工人、劏房住戶、醫院及長者。（Instagram@laurinda_ho）

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何超蓮在香港創辦慈善機構「Smile with Us HK一起微笑」，不少舉辦活動幫助弱勢社群，只見其ig照片亦貼上「#smilewithushk #一起微笑」的標籤，她留言指買到的第一批口罩已經順利到港，並會捐予清潔工人丶劏房住戶、醫院及長者，並呼籲大家留言，讓其團隊能與相關團體聯絡，以便把口罩捐出去，又指「雖然暫時數量不多，但希望能解決燃眉之急」。

超蓮的帖文指出，如清關運輸順利，第二批口罩將會陸續到港，會盡快分派幫助大家渡過難關，強調會優先處理需要最迫切和接觸面最廣泛的團體。她又提醒大家要注意個人衛生，勤洗手及減少出門，「我們一定能平安渡過逆境！😊一起加油！」。

帖文發出一小時已獲8000人讚好，有人留言聯絡方法，亦有人勁讚超蓮的善舉，形容她「人美心善」，多謝她為基層巿民「雪中送炭」。

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