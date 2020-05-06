台男狂偷拍Starbucks正妹店員　正義女顧客挺身揭發　結局神逆轉

偷拍行徑令人感到不舒服，但當你真的目睹有人在偷拍他人又會怎麼做呢？台灣有一位富有正義感的網友在Dcard上po文，表示前幾日看到一名中年男子在偷拍女店員，原po看不過去，蒐集偷拍證據後告知女店員，沒想到……

結局完全估你唔到 即睇正義網友原文（仲引出正妹店員親自回應！）：

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原po表示，某日與男友排隊點星巴克（Starbucks）時發現，「隊伍前方有一名中年男子正用他的手機放大縮小、以各種角度來拍眼前這位漂亮可愛的女店員」，等輪到原po點餐時她氣沖沖的跟店員說：「小姐，剛剛那個人一直在偷拍妳！我們有證據！」沒想到下一秒店員露出訝異的表情說，「我知道，謝謝你們，不過他是我爸……」

原po得知真相後瞬間感到尷尬，但將此事po上網後，有不少網友大讚她有正義感，「尷尬是沒錯，但這是好事，雖然有些人會覺得雞婆，可是相較於冷漠，多一份熱心幫助總是比較好」、「我覺得原po很有正義感啊，也還好事情最後的結果是放在有趣板」、「妳真棒，很有正義感，這種搞笑事件的機率實在微乎其微啊哈哈哈」。

此文還釣出店員本人回覆「我就是店員本人，你們人真的太好了，我聽到快笑死」。

【同場加映】台網民票選最美高中生 二次元美女僅排第三 冠軍撞臉簡淑兒（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】